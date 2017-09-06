Девятый эпизод "Звездных войн" остался без режиссера
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Киностудия Lucasfilm объявила об увольнении режиссера Колина Треворроу, работавшего над девятым эпизодом саги "Звездные войны". Как пояснили в студии, расторжение отношений связано с разногласиями в видении проекта.
Режиссер Колин Треворроу, работавший над девятым эпизодом "Звездных войн", отстранен от проекта. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на заявление студии Lucasfilm.
"Lucasfilm и Колин Треворроу приняли решение расстаться. Колин замечательно провел весь процесс разработки девятого эпизода, но мы с ним пришли к выводу, что наши видения проекта серьезно отличаются", - сообщила киностудия.
В Lucasfilm пожелали режиссеру всего наилучшего и пообещали вскоре поделиться дополнительной информацией о фильме.