Суд оставил в СИЗО экс-директора "Гоголь-центра" Малобродского

Теги: Уголовное дело суд москва серебренников

Суд оставил под стражей до 19 октября экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву, а также продлил домашний арест экс-директору "Седьмой студии" Юрию Итину. Ранее суд продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову. Все четверо являются фигурантами дела о мошенничестве с госсредствами.

Мосгорсуд продлил арест бывшему директору "Гоголь-центра" и экс-генпродюссеру Алексею Малобродскому до 19 октября, передает РИА Новости.

Кроме того, суд оставил в СИЗО экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву, которая отказалась обжаловать свой арест. Суд также продлил домашний арест экс-директора "Седьмой студии" Юрия Итина, но смягчил ему условия содержания: ему разрешены двухчасовые утренние прогулки с 10:00 до 12:00.

Ранее Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста до 19 октября режиссеру Кириллу Серебренникову, разрешив ему двухчасовые вечерние прогулки с 18:00 до 20:00.

По версии следствия, компания режиссера "Седьмая студия" похитила 68 миллионов рублей, выделенных на театральные постановки. По делу проходят несколько человек: экс-гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, экс-гендиректор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-главбух "Седьмой студии" Нина Масляева и продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь" Екатерина Воронова, которая объявлена в розыск.

Читайте также:

Путин прокомментировал дело Сереберенникова

Письмо Серебренникова Айдингеру оказалось розыгрышем пранкеров

Порошенко предлагал Серебренникову снять пропагандистский фильм

Гэндальф из "Властелина колец" поддержал Серебренникова