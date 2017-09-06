Мавзолей Ленина закроют в субботу из-за Дня города в Москве
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В предстоящую субботу Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посетителей. Это связано с проведением массовых мероприятий на Красной площади по случаю Дня города.
Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей в предстоящую субботу. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Федеральную службу охраны.
"В связи с проведением на Красной площади массовых мероприятий 9 сентября допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", - говорится в сообщении.
В обычные дни Мавзолей Ленина открыт для посещения каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10 до 13 часов.
Москва 9 и 10 сентября будет отмечать 870-й юбилейный День города. В этом году для жителей и гостей столицы подготовлена масштабная культурно-развлекательная программа. Ожидается, что в праздновании примут участие более 10 миллионов человек.
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