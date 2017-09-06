МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России

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МПК принял решение продлить отстранение Паралимпийского комитета России. При этом, российские спортсмены получили право выступать в квалификационных соревнованиях к зимним Паралимпийским играм 2018 года в нейтральном статусе. Новое решение о восстановлении статуса ПКР может быть вынесено после заседания совета учредителей WADA в ноябре.

Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение продлить отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Таким образом, это ставит под сомнение участие российских спортсменов в Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, передает ТАСС.

По словам президента МПК Филипа Крэйвена, организация на прошлой неделе получила обновленную информацию от главы рабочей группы о прогрессе выполнения критериев. "Рабочая группа отметила, что была впечатлена великолепным прогрессом, сделанным в направлении восстановления антидопинговой системы", - отметил он.

Тем не менее, рабочая группа рекомендовала продлить отстранение ПКР. "Восстановление Российского антидопингового агентства и признание выводов Ричарда Макларена - вот два критерия, которые надо еще выполнить", - подчеркнул Крэйвен.

Решение отказать ПКР в восстановлении членства было принято исполкомом МПК на заседании, которое прошло в столице ОАЭ с 3 по 4 сентября.

Между тем, российские спортсмены получили право выступать в квалификационных соревнованиях к зимним Паралимпийским играм 2018 года в нейтральном статусе. "Российские пара-хоккеисты не выступят на Играх, они пропустили шанс отобраться. При этом в таких видах, как горный лыжи, биатлон, лыжные гонки и сноуборд они еще могут получить лицензии", - добавил Крэйвен.

Новое решение о восстановлении членства ПКР в МПК может быть вынесено после заседания совета учредителей WADA. Оно пройдет 16 ноября в Сеуле.