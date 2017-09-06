В Читинской области сошли с рельсов платформы с военной техникой

Теги: вооружение поезд Происшествие забайкалье

В Забайкалье сошли с рельсов несколько платформ, перевозивших военную технику. Как сообщили в штабе Восточного военного округа, пострадавших в результате инцидента нет, техника перевозилась без личного состава. Причины произошедшего устанавливаются.

В Забайкалье сошли с рельсов несколько платформ с военной техникой. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на штаб Восточного военного округа.

"Техника перевозилась без личного состава. Пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.

Ранее источник сообщил, что на одной из станций в Читинской области сошел с рельсов состав военного поезда. Во время движения с путей сошли 11 грузовых платформ и три вагона сопровождения.