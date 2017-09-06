После обнаружения бомбы в пригороде Парижа задержали двух человек

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Французская полиция задержала двух человек во время антитеррористической операции, проводившейся в городе Вильжюиф у юго-восточной окраины Парижа. Там в одной из квартир были обнаружены компоненты, которые могли служить для изготовления самодельного взрывного устройства.

Два человека задержаны французской полицией в ходе антитеррористической операции, проводившейся в городе Вильжюиф у юго-восточной окраины Парижа. Об этом сообщает ТАСС.

Обыск проходил в одном из домов Вильжюифа после того, как человек, занятый там на ремонтных работах, сообщил о том, что из окна одной из квартир свешиваются электрические провода.

На место вызова срочно прибыли полицейские. Они обнаружили в квартире компоненты, которые могли служить для изготовления самодельного взрывного устройства.

В итоге сотрудники полиции нашли несколько баллонов со сжиженным газом, электрические провода, электрический утюг, который мог использоваться для подрыва газа. Кроме того, обнаружено большое количество химических веществ, пригодных для изготовления взрывчатки.

Сейчас все жители дома эвакуированы. На месте работают саперы. Отдел парижской прокуратуры по делам о терроризме и бригада полиции по борьбе с организованной преступностью приступили к расследованию по факту обнаружения опасных компонентов.