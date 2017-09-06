Песков призвал пресекать хулиганство вокруг фильма "Матильда"

Теги: Культура учитель песков фильм

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что фильм "Матильда" можно обсуждать, однако все акты хулиганства подлежат жесткой оценке и должны пресекаться. При этом нападения на кинотеатры и студии представитель Кремля назвал "уродливыми проявлениями".

Дискуссия вокруг фильма "Матильда" возможна, однако без "уродливых проявлений". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя нападения на кинотеатры и студию режиссера Алексея Учителя.

"Могут быть разные точки зрения. Они могут высказываться открыто, может вестись общественная дискуссия. Но подобные уродливые проявления, конечно, никоим образом не подлежат пониманию, скорее, они подлежат самому жесткому осуждению", - передает его слова ТАСС.

В ночь на 31 августа неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в здание, где находится студия режиссера Алексея Учителя. Возгорание было ликвидировано до приезда полиции. Ранее Учитель получал угрозы от активистов организации "Христианское государство - Святая Русь", которые требовали от кинотеатров отказаться от проката его фильма "Матильда".