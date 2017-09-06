Путин не планирует встречаться с представителями КНДР в рамках ВЭФ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует встречаться с представителями КНДР, которые приехали на Восточный экономический форум. Также Песков считает нецелесообразным прекращение импорта российской нефти в Северную Корею, так как его объемы мизерны.

Владимир Путин не планирует встречаться с представителями КНДР, приехавшими на Восточный экономический форум. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Я, честно говоря, не в курсе. По линии президента мы не располагаем такой информацией о контактах с какими-то представителями из Северной Кореи, они не запланированы", - сказал он.

Песков также отметил, что прекращение импорта российской нефти в Северную Корею нецелесообразно, так как его объемы слишком малы. По его словам, глава государства неоднократно говорил об этом, в том числе на пресс-конференции в Пекине.