Из Германии в Россию экстрадировали воевавшего в Сирии наемника

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Из Германии в Россию экстрадировали участника незаконных вооруженных формирований, принимавшего участие в боевых действиях в Сирии. Он был объявлен в розыск по каналам Интерпола на основании запроса МВД по республике Дагестан.

Из Германии в Россию экстрадирован воевавший в Сирии наемник. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудниками российского бюро Интерпола и ФСИН осуществлена экстрадиция из Германии в Россию Абдулы Омарова 1992 года рождени, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 208 УК России", - сказала она.

Уголовное дело в отношении Омарова было возбуждено в ноябре 2015 года в связи с его участием в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования в Сирии. В том же году его объявили в розыск по линии Интерпола. Омаров был задержан в Германии. В среду его доставили в Москву.