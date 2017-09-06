Из Германии в Россию экстрадировали воевавшего в Сирии наемника
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Из Германии в Россию экстрадировали участника незаконных вооруженных формирований, принимавшего участие в боевых действиях в Сирии. Он был объявлен в розыск по каналам Интерпола на основании запроса МВД по республике Дагестан.
Из Германии в Россию экстрадирован воевавший в Сирии наемник. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Сотрудниками российского бюро Интерпола и ФСИН осуществлена экстрадиция из Германии в Россию Абдулы Омарова 1992 года рождени, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 208 УК России", - сказала она.
Уголовное дело в отношении Омарова было возбуждено в ноябре 2015 года в связи с его участием в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования в Сирии. В том же году его объявили в розыск по линии Интерпола. Омаров был задержан в Германии. В среду его доставили в Москву.
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