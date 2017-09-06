"Ивантеевский стрелок" стал обвиняемым в покушении на убийство

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В деле подростка, устроившего стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке, появилась статья о покушении на убийство. Следователи уже изъяли вещественные доказательства. Среди них были орудия преступления.

Следствие будет ходатайствовать об аресте подростка, стрелявшего в школе №1 в подмосковной Ивантеевке. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Исходя из объективно установленной на данный момент картины произошедшего, следователи дополнительно квалифицировали действия подозреваемого как покушение на убийство", - говорится в заявлении Петренко на сайте Следственного комитета России.

Сейчас следователи изъяли вещественные доказательства. Среди них были орудия преступления. Продолжаются следственные действия, в том числе проводятся допросы и различные судебные экспертизы.

Инцидент произошел 5 сентября во время урока информатики. Ученик девятого класса школы в Ивантеевке выстрелил в учительницу из пневматического оружия, а затем напал на нее с кухонным топориком и ударил по голове. После этого подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и вновь открыл стрельбу из оружия.

В результате пострадали четверо. Из них трое детей. Одноклассники стрелка получили травмы после того, как выпрыгнули из окна пытаясь спастись от буйного товарища.

Ранее было возбуждено два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Халатность".

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