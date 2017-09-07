Голосование. В отношениях РФ и США дойдет до отзыва послов?

Тема программы "Право голоса": "Трамп: цена победы". Плохие отношения России и США стали еще хуже. Американские власти потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгового представительства в Вашингтоне и арендованные помещения торгпредства в Нью-Йорке. Российский МИД направил запросы к экспертам для подготовки иска к США относительно изъятия дипломатической собственности. Может ли в дипломатической войне быть победитель?