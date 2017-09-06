Водитель сбил пешехода на севере Москвы

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На севере Москвы водитель автомобиля KIA сбил пешехода. Информации о состоянии пострадавшего нет. ДТП произошло на Петрозаводской улице.

Водитель иномарки сбил пешехода на Петрозаводской улице. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, на улице Петрозаводская, дом 3, корпус 2, водитель автомобиля KIA совершил наезд на пешехода. На место вызваны городские службы", - сказал он.

Информации о состоянии пострадавшего нет.