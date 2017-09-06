На следующей неделе в Москве ожидается рекордно теплая погода

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С 9 сентября температура воздуха в Москве начнет повышаться. В столичном Метеобюро отметили, что в выходные дни в столице будет 20 градусов тепла. А в начале следующей недели воздух прогреется до плюс 23-25 градусов. Температура будет близка к абсолютному максимуму для этих дней за последние 50–70 лет.