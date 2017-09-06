На следующей неделе в Москве ожидается рекордно теплая погода
С 9 сентября температура воздуха в Москве начнет повышаться. В столичном Метеобюро отметили, что в выходные дни в столице будет 20 градусов тепла. А в начале следующей недели воздух прогреется до плюс 23-25 градусов. Температура будет близка к абсолютному максимуму для этих дней за последние 50–70 лет.
Количество осадков в Москве уменьшится с 9 сентября. Температура вновь начнет расти, передает "Газета.Ru".
Уже в выходные дни в столице будет 20 градусов тепла. 11 и 12 сентября температура воздуха вновь вырастет и достигнет показателей плюс 23-25 градусов. Как рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, температура близка к абсолютному максимуму для этих дней за последние 50–70 лет.
Однако с 13 сентября температура начнет постепенно уменьшатся, передает Russia Today.