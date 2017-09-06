Собянин наградил работников ЖКХ Москвы
В среду Сергей Собянин наградил работников жилищно-коммунального хозяйства Москвы, в том числе специалистов, которые работали в рамках программы "Моя улица". Наград удостоились также трудовые коллективы, признанные лучшими участниками городских проектов по благоустройству.
Мэр Москвы наградил работников ЖКХ. Сергей Собянин поблагодарил их за ежедневный труд, который помогает содержать столицу в порядке, и отметил особый масштаб работ, проведенных в этом году, передает "ТВ Центр".
В рамках программы "Моя улица" реконструировали более чем 80 городских пространств, включая переулки, набережные и крупные площади, а также въезды в столицу. По словам мэра, благоустройство в Москве вышло на новый качественный уровень.
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