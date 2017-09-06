Росгвардия: охранник ивантеевской школы не имел права работать на объекте

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Управление Росгвардии по Московской области провело проверку охранной фирмы, которая работала в школе в Ивантеевке, где произошла стрельба. Как выяснилось по ее результатам, находившийся в учебном заведении охранник не имел права работать на данном объекте, так как не имел личной карточки охранника.

Охранник из школы в Ивантеевке, где произошла стрельба, не имел права работать на объекте. Об этом сообщили в управлении Росгвардии по Московской области по результатам проверки, проведенной в частной охранной фирме "Берта-2".

"У работника частной охранной организации не была оформлена личная карточка охранника, без которой он не имел права осуществлять охранные функции на данном объекте", - говорится в сообщении.

В отношении охранника составили протокол об административном нарушении по статье об оказании охранных услуг с нарушением установленных требований. В связи с тем, что охранное предприятие зарегистрировано в Москве, материалы проверки передали столичному управлению Росгвардии.

"Центр лицензионно-разрешительной работы столичного ГУ Росгвардии инициировал внеплановую комплексную проверку деятельности ЧОО "Берта-2", по результатам которой в отношении охранной организации будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством", - отметили в пресс-службе Росгвардии.

Инцидент произошел 5 сентября во время урока информатики. Ученик девятого класса школы в Ивантеевке выстрелил в учительницу из пневматического оружия, а затем напал на нее с кухонным топориком и ударил по голове. После этого подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и вновь открыл стрельбу из оружия. Пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Возбуждены уголовные дела по статьям "Хулиганство", "Покушение на убийство" и "Халатность".