Собянин: построенные ранее дома не будут использоваться в программе реновации

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что построенные ранее дома не будут использоваться для переселения в рамках программы реновации. По его словам, старые панельные дома не подходят для реализации программы, кроме того выкуп жилья на рынке потребует больше затрат, также не всегда подходит местоположение.

Построенные ранее дома не будут использоваться для переселения по программе реновации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

"У нас очень много жилья строилось по стандартам, которые не соответствуют требованиям по реновации. По реновации мы должны строить либо монолитные, либо панельные дома последней конструкции высокоэнергоэффективных, качественных. Старые панельки нам не подходят", - сказал он в интервью радиостанции "Бизнес FM".

Также, по словам мэра, выкуп жилья на рынке потребует больших затрат, и на эти цели "никаких денег не хватит". Кроме того, в таких домах не подходящая планировка квартир, а также они не всегда подходят по расположению.

"Мы не планируем такого рода проекта", - подчеркнул Собянин.