Трамп назвал вариант военного ответа КНДР не предпочтительным

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США не считают вариант военного ответа на угрозы КНДР предпочтительным, признался глава Белого дома Дональд Трамп. При этом он подчеркнул, что решение зависит от дальнейших шагов руководства Северной Кореи.

Президент США Дональд Трамп все еще не исключает военного ответа на угрозу со стороны КНДР. При этом он подчеркивает, что этот вариант не является предпочтительным.

"Это не является предпочтительным вариантом, но мы посмотрим, что произойдет", - сказал он в разговоре с журналистами, передает ТАСС.

Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что в КНДР готовятся новые военные испытания. Разведка отслеживает доставку баллистической ракеты на стартовую площадку. Возможной датой испытаний называют 9 сентября.

В прошедшее воскресенье Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда. Он может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты.