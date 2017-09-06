МИД назвал неуместными попытки США оправдать вторжение в дипобъекты

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Заявления Госдепа США о законности осмотра российской дипсобственности в этой стране являются неуместными, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, оправдания этим "возмутительным акциям" нет. Она добавила, что эти действия нарушают основополагающие международно-правовые нормы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала попытки представителей США оправдать "действия по захвату 2 сентября объектов российской дипломатической собственности".

"То, что в Госдепартаменте США называют "осмотрами" или "инспекциями", на деле было незаконным вторжением в российские дипломатические помещения, сопровождавшимся их фактическими обысками от подвалов до чердаков. В частности, тщательной проверке подверглись ящики письменных столов и встроенные шкафы. Агенты ФБР заглядывали во все уголки, вскрывали потолочные перекрытия. Часть этих действий удалось отснять на видео, и они стали достоянием общественности", - говорится в сообщении Захаровой на сайте дипведомства.

Также дипломат напомнила, что сейчас в зданиях, являющихся собственностью России, все еще находятся американские "люди в штатском", а по периметру прилегающей территории дежурят вооруженные полицейские.

"Еще раз повторяем, что все эти действия грубейшим образом нарушают основополагающие международно-правовые нормы, в том числе зафиксированные в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, двусторонней Консульской конвенции 1964 года", - напомнила Захарова.

Кроме того, официальный представитель МИД отметила, что термин "инспекции" заимствован из сферы контроля над вооружениями. "Однако направление инспекторов для контроля за соблюдением различных соглашений происходит на взаимной и паритетной основе. Возникает вопрос, означает ли его использование, что в Вашингтоне исходят из нашего права аналогичным образом "проинспектировать" здания дипломатических и консульских представительств США в России", - резюмировала она.

Ранее ситуацию с российской дипсобственностью в США прокомментировал представитель Госдепартамента. По его словам, обход проходил после снятия иммунитета, поэтому все мероприятия осуществлялись в рамках Венской конвенции. Также он подчеркнул, что власти США не "выламывали двери" при осмотре дипломатической собственности, а Федеральное бюро расследований не проводило обысков. Он также отметил, что инспекцию провели, чтобы обеспечить безопасность и защиту этих зданий и подтвердить, что российские власти освободили эти помещения.

Генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке со 2 сентября закрылись по решению властей США. Это стало ответом Вашингтона на предписание Москвы сократить американский дипломатический корпус в России.

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