На юге Москвы автобус сбил пешехода

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В Донском районе Москвы водитель автобуса сбил пешехода. Как сообщил источник в правоохранительных органах, пострадавшему оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работают сотрудники ДПС.

Водитель автобуса сбил пешехода на юге Москвы. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, на улице Орджоникидзе, дом 1, водитель автобуса совершил наезд на пешехода. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь, на месте ДТП работают сотрудники полиции", - говорится в сообщении.