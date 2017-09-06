В пригороде Парижа прошла антитеррористическая операция

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Обычный слесарь стал в среду героем дня во Франции. Мужчина проявил бдительность и, возможно, спас десятки жизней. Он сообщил в полицию о подозрительной квартире в пригороде Парижа. Силовики нашли там вещества для изготовления мощной бомбы.

Вооруженные кордоны спецназа, полицейское усиление. В парижском пригороде Вильжюиф проводят антитеррористическую операцию. В одном из домов обнаружена подпольная лаборатория, в которой, предположительно, изготавливали бомбы, передает "ТВ Центр".

Несколько литров ацетона. Электрические провода. Газовые баллоны. Теперь это вещественные доказательства. В скромной квартирке в столичном пригороде, подозревают следователи, пытались собрать бомбу, которую часто называют "мать сатаны". Настолько взрывоопасна смесь, состоящая из этих элементов. Действовали аккуратно, не привлекая лишнего внимания. Жители тихой улицы соседей, снимавших здесь дом, практически и не замечали.

Приметили неладное по чистой случайности. Слесарь, занимавшийся ремонтом дома напротив, через окно квартиры увидел странные банки и баллоны. И решил позвонить в полицию. Стражи порядка отреагировали мгновенно. И пока в самом здании проходили обыски, в соседней коммуне Кремлан-Бисетре удалось задержать и арендаторов жилья. Двое мужчин, вероятно, пытались уехать из города.

"Все случилось очень быстро. Полицейские прибыли на место через несколько минут после звонка. Меня тут же оповестили. Подозреваемые были оперативно задержаны. Я очень благодарен за проявленную бдительность. В такое время мы все должны быть внимательными", - заявил мэр города Вильжюиф Франк Ле Боэллек.

Эта внимательность, возможно, спасла не одну жизнь. Такой же тип взрывчатки использовали в терактах в Лондоне в 2005 году и в Париже в 2015. Ее же готовили в подпольной лаборатории террористы, устроившие в августе этого года атаку в Барселоне. Как потом станет известно, жители городка Альканар тоже посчитали действия соседей подозрительными. Но в полицию звонить не стали.

Французская прокуратура уже открыла дело по статьям "Участие в преступной террористической группировке" и "Производство запрещенных взрывчатых веществ".

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр", Вильжюиф, Франция.