В ЕС снова нарастает спор вокруг распределения мигрантов

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Страны ЕС никак не могут распределить между собой мигрантов. В среду европейский суд отклонил иск Венгрии и Словакии об отмене квот на распределение беженцев. А также выдано предписание Швеции отменить проверки на границе с Данией, которые были введены в попытке сократить число нелегалов, проникающих в страну. Восторга в странах ЕС такие решения Брюсселя, понятно, не вызвали.

"Политики изнасиловали европейские закон и ценности! Ни один человек не въедет в Венгрию против воли народа", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Такого же мнения, согласно опросам, придерживается более 70% населения в Венгрии. Реакция на решение Европейского суда более чем жесткая во всех восточноевропейских странах, передает "ТВ Центр".

"Я была убеждена, что подобное решение будет принято, однако это абсолютно не меняет позиции польского правительства по отношению к миграционной политике", - указала премьер-министр Польши Беата Шилдо.

План по обязательному размещению беженцев был принят еще два года назад. Среди тех, кто был против - Венгрия, Словакия, Румыния, Чехия и Польша. Но по законам ЕС принять решение можно было и без консультаций с парламентами этих стран. Сейчас всех несогласных обещают заставить исполнять требование через суд.

"Если страны-члены, которые не приняли никого или долгое время, не изменят подход в течение ближайших недель, нам нужно будет рассмотреть возможность сделать последний шаг в рамках процедуры по предотвращению нарушений, чтобы подать в суд ЕС на Польшу, Венгрию и Чехию", - заявил еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос.

Квоты должны были помочь разгрузить основной миграционный поток, который обрушился на Италию и Грецию. Большую роль сыграло и желание таких благополучных стран, как Британия, Германия, Франция и Швейцария, переложить финансовое бремя на восточных партнеров и решить за их счет в том числе и вопросы безопасности.

"По отношению к беженцам Европа представляет собой континент, который не проявлял достаточной солидарности. Мы продолжим требовать ее в отношении мигрантов, прибывающих сюда. Неприемлемо, когда солидарность есть во всем, кроме людей, которые нуждаются в ней", - отметила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Это заявление Ангелы Меркель на предвыборном митинге выглядело лицемерным. Реакция была соответствующей. В канцлера полетели помидоры. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не стала лукавить и честно призналась, что намерена добиваться сокращения потока беженцев. Двери для них сейчас закрывают во всем мире, в том числе и в стране иммигрантов. Накануне Дональд Трамп отменил программу Барака Обамы для нелегалов. Она позволяла попавшим в страну несовершеннолетними с 2007 до 2012 года получить отсрочку от депортации. Таких в стране 800 тысяч человек.

"Я с душой отношусь к этим людям, испытываю к ним большую любовь. Но многие считают их детьми, в то время как они уже молодые люди. Я надеюсь, что Конгресс сможет им помочь и сделает это правильно. У нас нет выбора – надо что-то менять", - заявил Трамп.

Решение Трампа спровоцировало митинги в крупнейших мегаполисах страны. Президенту напомнили о правах человека и американской мечте. Впрочем, многие американцы устали от постоянных волн мигрантов, роста преступности и поддерживают Трампа. Один из выходов - строительство лагерей для беженцев на нейтральной территории. Австралия, например держит нелегалов на островах. По данным издания Spiegel, в ближайшее время Евросоюз собирается построить лагеря в Нигере. В любом случае, поток мигрантов это не остановит, а вот гуманитарную ситуацию явно ухудшит.

Никита Васильев, "ТВ Центр".