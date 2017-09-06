Трамп и Си Цзиньпин договорились усилить координацию по КНДР

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Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. Стороны осудили проведенные КНДР 3 сентября ядерные испытания. Главы государств договорились укрепить координацию и предпринять дополнительные действия для денуклеаризации Корейского полуострова.

США и Китай договорились о дальнейших действиях по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома по итогам телефонного разговора глав государств Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

"Президент Трамп и президент Си обязались укрепить координацию и предпринять дополнительные действия для достижения денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в сообщении.

Главы государств осудили проведенные КНДР 3 сентября испытания ядерного оружия. Трамп и Си Цзиньпин сочли провокационные действия Северной Кореи опасными для всего мира и не отвечающими собственным интересам республики.