На Солнце зафиксирована мощнейшая вспышка за 12 лет

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Самая мощная за 12 лет вспышка зафиксирована на Солнце. Ей присвоен балл Х9.3. Ранее за всю историю наблюдений было зарегистрировано только пять вспышек большей силы.

На Солнце 6 сентября произошла мощнейшая вспышка за последние 12 лет. Она возникла в результате слияния двух самых крупных групп солнечных пятен. Об этом говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева.

В сообщении утверждается, что события такой мощности относятся к наиболее крупным из тех, которые способна производить звезда. Они "формируются лишь при очень редких, уникальных условиях, как правило, на стадии пика солнечной активности".

Кроме того, отмечается, что вспышка такого уровня произошла на фоне солнечного минимума. Причины предстоит установить ученым.

"В ближайшие сутки исследователям теперь предстоит разобраться, что будет с Землей и ее космическими окрестностями до конца этой недели - наблюдавшийся взрыв произошел в геоэффективной области вблизи линии Солнце-Земля, откуда воздействие Солнца на нашу планету является максимальным," – отмечается на сайте.

Вспышке присвоен балл Х9.3. За всю историю наблюдений за подобными событиями на Солнце было зарегистрировано только пять вспышек большей силы.