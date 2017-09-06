Госдеп США прокомментировал идею размещения миротворцев ООН в Донбассе

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В Госдепартаменте США сочли достойной изучения идею размещения миротворцев ООН в Донбассе. В дипломатическом ведомстве отметили, что такая миссия должна обладать широким мандатом.

Идея размещения миротворцев ООН в Донбассе достойна изучения. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на Госдепартамент США.

В дипломатическом ведомстве отметили, что данную инициативу стоит изучить, и у подобной миротворческой миссии должен быть широкий мандат.

Накануне российская сторона внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Украина заявила о возможном внесении своего варианта подобного документа. В то же время, Киев не исключил, что может работать с российской резолюцией, если будут учтены предложения украинской стороны.