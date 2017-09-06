В Москве во время матча скончался иностранный футболист
Теги: Происшествие москва смерть
Во время любительского футбольного матча в Москве скончался 21-летний гражданин Испании. Врачи считают, что это произошло из-за остановки сердца. Испанский подданный долгое время жил и работал в столице. Позднее стало известно, что умерший был уроженцем Сен-Томе и Принсипи.
В Москве во время любительского футбольного матча скончался гражданин Испании. Об этом сообщает "Интерфакс".
Инцидент произошел у дома № 24 по Лужнецкой набережной. На место происшествия прибыли врачи, но не смогли спасти испанского подданного. Причиной смерти называют остановку сердца.
Гражданин Испании, которому был 21 год, долгое время жил и работал в Москве. Он был студентом РУДН и уроженцем демократической республики Сан-Томе и Принсипи.