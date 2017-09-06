В Москве во время матча скончался иностранный футболист

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Во время любительского футбольного матча в Москве скончался 21-летний гражданин Испании. Врачи считают, что это произошло из-за остановки сердца. Испанский подданный долгое время жил и работал в столице. Позднее стало известно, что умерший был уроженцем Сен-Томе и Принсипи.