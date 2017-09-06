Парламент Каталонии одобрил закон о референдуме
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Парламент Каталонии, несмотря на протест Мадрида, одобрил закон о референдуме. Власти Испании заявляли о противоречии документа конституции страны. Закон поддержали сепаратистская коалиция "Вместе "за" и "Кандидаты за народное единство". Провести референдум планируется 1 октября.
Парламент Каталонии одобрил закон о референдуме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на результаты голосования.
По данным агентства, документ поддержали сепаратистская коалиция "Вместе "за" и "Кандидаты за народное единство". Всего закон поддержали 72 из 135 членов парламента.
Закон должен регулировать правовую базу для организации референдума, запланированного на 1 октября. Власти Испании считают данный закон противоречащим конституции страны.