Парламент Каталонии одобрил закон о референдуме

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Парламент Каталонии, несмотря на протест Мадрида, одобрил закон о референдуме. Власти Испании заявляли о противоречии документа конституции страны. Закон поддержали сепаратистская коалиция "Вместе "за" и "Кандидаты за народное единство". Провести референдум планируется 1 октября.