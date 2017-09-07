Ураган "Ирма" уничтожил все строения на острове Сен-Мартен

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Самый мощный за последнее десятилетие в Атлантике ураган "Ирма" обрушился на острова Карибского бассейна. Первыми под удар попали Антигуа и Барбуда, затем заморские территории Франции - Сен-Мартен и Сен-Бартелеми. Там жертвами стихии уже стали 7 человек. В районах, где бушует "Ирма", нет электричества и связи. Кроме того, в регионе образовались еще два мощных урагана – "Катя" и "Хосе", которые подбираются к США.

Остров Сен-Мартен лежит в руинах. Точнее, плывет. Буря пронеслась по его территории, сметая все на своем пути. Под напором стихии не устояли даже самые прочные здания. Первые этажи домов затоплены до потолка. Часть острова принадлежит Нидерландам, другая относится к заморским территориям Франции. Она-то и пострадала больше всего, передает "ТВ Центр". Эмануэль Макрон уже провел экстренное совещание с правительством. Министр заморских территорий и две команды спасателей готовы к отправке за океан.

"Ирму" называют одним из самых мощных ураганов в Атлантике за последние 80 лет. Скорость ветра в эпицентре достигает 300 километров в час. Максимальный уровень тревоги объявлен на Кубе, в Пуэрто-Рико и Доминикане. Там эвакуируют население и обустраивают временные убежища. Иностранные авиакомпании отправляют на острова самолеты забирать туристов. Но воздушные суда не всегда могут приземлиться: аэропорты закрываются и отменяют рейсы.

В ближайшие дни ураган доберется до американской Флориды. "Ирма" сильнее и страшнее недавнего "Харви", который обрушился в августе на Техас и Луизиану. Тогда погибли 70 человек. Ущерб составил порядка 180 миллиардов.

Флорида готовится к осаде и эвакуации. На дорогах уже образовались заторы. Жители спешно заколачивают дома и бегут с насиженных мест. С прилавков сметают продукты и товары первой необходимости. Но, приехав в магазин, домой можно вернуться с пустыми руками. Воды и бензина на всех уже не хватает.

В штате мобилизованы военные Нацгвардии. Из южных районов эвакуируют туристов. Наше посольство призывает россиян, которые находятся во Флориде, соблюдать меры предосторожности.

Кристина Мамиконян, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".