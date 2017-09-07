Для инвесторов Дальнего Востока упростят получение гражданства

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Владимир Путин пообещал упростить порядок получения российского гражданства иностранными инвесторами, которые вложат в развитие Дальнего Востока 10 и более миллионов долларов. Выступая на пленарном заседании ВЭФ, президент рассказал, что за полгода инвестиции в основной капитал региона выросли почти на 20%.

Главным событием второго дня работы Восточного экономического форума стала пленарная сессия с участием Владимира Путина, в ходе которой президент поделился видением социально-экономического развития Дальнего Востока, рассказал о подходах России к региональной интеграции, в том числе предложении по созданию большого евразийского пространства. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Результаты есть: за последние три года рост промышленного производства на Дальнем Востоке опережает средние показатели роста по Российской Федерации - это 8,6%, а валовый региональный продукт вырос на 4,2%. Инвестиции в основной капитал за первое полугодие выросли почти на 20%", - рассказал Путин.

Ранее на полях саммита состоялась встреча Владимира Путина с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, который вступил в должность 10 июля этого года. В ходе переговоров обсуждался целый спектр двухсторонних отношений.

По окончании переговоров будет подписан ряд соглашений. Владимир Путин встретится также с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. А в завершении дня главы государств примут участие в закладке капсулы времени на острове Русский, затем посетят финальные соревнования Международного турнира по дзюдо среди юниоров.