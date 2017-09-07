Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Смоленской области

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Пять человек погибли в результате ДТП на трассе "Москва - Минск" в Смоленской области. По предварительным данными, микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками.

Минувшей ночью пять человек стали жертвами крупной аварии в Смоленской области. Об этом сообщает "ТВ Центр".

ДТП произошло в Гагаринском районе. На 182 километре трассы Москва - Минск столкнулись два тяжелых грузовика и микроавтобус. По предварительным данным, водитель одного из большегрузов выехал на встречную полосу. От полученных травм пять пассажиров автобуса погибли на месте, еще трое пострадали. Они доставлены в больницу.

На месте трагедии сотрудники ГИБДД, выясняют обстоятельства произошедшего.



