Российские военные обучили более 1 тысячи сирийцев под Дамаском

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Ряды правительственных войск Сирии, ведущих успешную борьбу с боевиками, постоянно пополняют новобранцы, прошедшие спецкурсы в центре под Дамаском. Там их обучают российские военные инструкторы. Уже подготовлены более тысячи человек. О результатах тренировок можно судить по тому, как быстро теснят террористов вчерашние призывники.

Несколько недель российские специалисты обучали бойцов сирийской армии военному делу. Сейчас у них, по сути, выпускной экзамен. Бой в городе — это один из основных видов подготовки, причем самый сложный. На узких улицах, среди домов и машин никогда не знаешь, где скрывается противник. Тут важна тактика, отмечает "ТВ Центр".

Все максимально приближено к реальным условиям. Чтобы выжить, нужно оставаться незаметным. Маскхалаты сирийские солдаты готовят из подручных средств. Мешковина из-под сахарного песка или клеенка идеально подходят для каменистой сирийской пустыни.

В одном взводе вместе оказались и новобранцы, и резервисты сирийской армии. Мухамад Идрис, служивший в армии семь лет назад, признается, что после занятий на полигоне, не только восстановил прошлые знания, но и приобрел новые.

"Я умею стрелять из многих видов оружия. Хорошо стреляю по движущимся мишеням. А теперь я могу еще и управлять бронетранспортером. И танк подорвать могу", - рассказывает он.

Обучение длится от 15 до 20 дней. В этой военной школе интенсивный курс прошли уже 1200 бойцов - это три батальона. Сейчас они на фронте.

Условный противник бежит с поля боя. Город взят. Но в реальном бою все будет по-другому, но эти сирийские солдаты готовы. Успехи на фронте — тому подтверждение.

Выпускники этой "учебки" играют важную роль в продвижении правительственных сил на самых горячих направлениях. Таких как Акербат и Дейр-эз-Зор. В ближайшие время на передовую отправятся еще несколько сотен бойцов подготовленных российскими специалистами.

Виктор Прокушев, Дмитрий Шиков. "ТВ Центр", Сирия.