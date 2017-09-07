Крупнейшая за 12 лет вспышка зафиксирована на Солнце

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Самая мощная за последние 12 лет вспышка зарегистрирована на Солнце. По словам ученых, взрыв произошел в области максимального воздействия на Землю, однако радиация не окажет вредного влияния на жителей планеты. Тем не менее, активность Солнца привела к отключению радио в высокочастотном диапазоне и проблемам с навигацией.

На Солнце накануне зафиксирована самая крупная за последние 12 лет вспышка. Взрыв произошел в области, откуда воздействие на Землю максимально, передает "ТВ Центр".

Но, по словам ученых, радиация не окажет никакого вредного влияния на жителей нашей планеты. Впрочем, некоторые неудобства возникли – было отключено радио в высокочастотном диапазоне, в течение часа наблюдались проблемы с навигацией.

Что удивительно – вспышка появилась на фоне солнечного минимума, в то время как подобные явления обычно происходят, когда наблюдается пик активности звезды.