Кисляк сообщил о множестве вариантов ответа России на действия США

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У Москвы есть много вариантов для ответа на действия США в отношении дипломатических объектов. Об этом заявил бывший посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк. По его словам, действия американской стороны вызывают большую озабоченность из-за "зацикленности политического класса на антироссийской линии".

Россия обладает множеством вариантов для ответа на действия США в отношении российской дипломатической собственности. Такое мнение в интервью "Известиям" выразил экс-посол России в США Сергей Кисляк.

"Министр Сергей Лавров был абсолютно прав, сказав, что нам надо тщательно рассмотреть ситуацию. Уверен, что мы спокойно определим свои шаги и предпримем какие-то ответные действия, тем более что вариантов для этого много", - заявил он.

Действия американской стороны - это не столько удар по российским дипломатическим институтам, сколько по интересам россиян, считает Кисляк. "Теперь сотни тысяч российских граждан, которые волею судеб живут и работают на Западном побережье, теряют возможность комфортного контакта с представителями российского государства", - констатировал он.

"Шаги, которые США уже серийно принимают против России, вызывают большую озабоченность психологическим состоянием страны, зацикленностью политического класса на антироссийской линии", - отметил Кисляк.

2 сентября по требованию властей США были закрыты генконсульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Вашингтон мотивировал свое решение ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в России.

После этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва может сократить численность дипмиссии США еще на 155 человек. Пока Россия на этот шаг идти не будет, добавил он. При этом глава государства пообещал подать в суд на США из-за нарушения прав России.

На незаконность действий американской стороны жалуются также в МИД. Госдеп и Белый дом считают законными свои действия.

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