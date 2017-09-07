СМИ: ЕС продлит санкции против России до марта 2018 года

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Представители 28 стран Евросоюза решили продлить санкции против России еще на полгода. При этом состав фигурантов санкционного списка может претерпеть изменения, так как четверо из них уже умерли. Официально о продлении санкций в отношении нашей страны должны объявить 14 сентября.

В среду на заседании в Брюсселе представители 28 стран-участниц Европейского союза решили продлить персональные санкции против граждан России и нескольких юридических организаций. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Reuters.

Данное решение было принято в связи с ситуацией на Украине. При этом состав фигурантов санкционного списка может претерпеть изменения, так как четверо из них уже умерли.

Официально о продлении санкций в отношении России должны объявить 14 сентября. Согласно документу, антироссийские ограничения будут действовать до середины марта следующего года.

В 2014 году страны Евросоюза и США ввели санкции в отношении России из-за вхождения Крыма в состав нашей страны и конфликта на юго-востоке Украины. Отмену ограничений ЕС связывает с полным выполнением Россией минских соглашений. В свою очередь Москва заявляет, что не является участником конфликта в Донбассе, а присоединение Крыма соответствует международным нормам.

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