Российские ученые нашли воду на Марсе

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Ученые из России смогли подтвердить наличие воды на Марсе, благодаря данным российского спектометра на борту американского марсохода Curiosity. По словам руководителя эксперимента, условия для возникновения жизни на планете были нарушены из-за падения астероида.

Данные российского нейтронного спектрометра, установленного на борту американского марсохода Curiosity, подтвердили наличие воды на Марсе. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заведующего лабораторией космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова.

По его словам, условия для возникновения жизни на планете были нарушены из-за падения астероида. Митрофанов отметил, что после столкновения вода частично ушла вглубь Марса и в определенных местах ее доля составляет до 10% массы грунта.

"У Марса была гораздо более сложная эволюция, чем у Земли. Было много воды, плотная атмосфера, магнитное поле. Он был похож на раннюю Землю, а потом с ним произошла катастрофа, в результате которой он стал сухим и холодным, как сейчас", - сказал Митрофанов.

Он также добавил, что в верхних слоях грунта планеты содержится около 3-5% воды. По словам руководителя эксперимента, на основании данных спектометра будет принято решение о необходимости перевозки воды на Марс и о том, возможна ли ее добыча на месте.

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