Госдеп: никто не повреждал здание генконсульства в Сан-Франциско
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Госдеп США опроверг информацию о повреждении имущества в российском генконсульстве в Сан-Франциско. Ранее в МИД России заявили, что в генконсульстве американские силовики "уродуют дорогой паркет", "что-то пилят, строгают" и "хозяйничают без разрешения".
Госдепартамент США отрицает нанесение повреждений зданию генконсульства России в Сан-Франциско, сообщает РИА Новости.
Власти США объяснили, что на неделе приезжали рабочие, чтобы построить специальную перегородку между офисным пространством и жилой территорией здания и обеспечить сохранность офисов и подсобных помещений на крыше консульства.
Внешнеполитическое ведомство также в очередной раз опровергло проведение "обысков" в здании и настойчиво подчеркивает, что официальные лица лишь "осматривали" и "инспектировали" объект. В Госдепартаменте напомнили, что власти США разрешили российским гражданам, которые проживают в консульских квартирах, остаться там до 1 октября.
Ранее в МИД России прокомментировали "инспекции" американских силовиков, заявив, что в генконсульстве ведутся "какие-то непонятные работы, что-то пилят и строгают" и "уродуют дорогой паркет".
Со 2 сентября генконсульство России в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке закрылись по решению властей США. Это стало ответом Вашингтона на предписание Москвы сократить американский дипломатический корпус в России.
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