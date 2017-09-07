Госдеп: никто не повреждал здание генконсульства в Сан-Франциско

Теги: В мире сша мид россия госдеп

Госдеп США опроверг информацию о повреждении имущества в российском генконсульстве в Сан-Франциско. Ранее в МИД России заявили, что в генконсульстве американские силовики "уродуют дорогой паркет", "что-то пилят, строгают" и "хозяйничают без разрешения".

Госдепартамент США отрицает нанесение повреждений зданию генконсульства России в Сан-Франциско, сообщает РИА Новости.

Власти США объяснили, что на неделе приезжали рабочие, чтобы построить специальную перегородку между офисным пространством и жилой территорией здания и обеспечить сохранность офисов и подсобных помещений на крыше консульства.

Внешнеполитическое ведомство также в очередной раз опровергло проведение "обысков" в здании и настойчиво подчеркивает, что официальные лица лишь "осматривали" и "инспектировали" объект. В Госдепартаменте напомнили, что власти США разрешили российским гражданам, которые проживают в консульских квартирах, остаться там до 1 октября.

Ранее в МИД России прокомментировали "инспекции" американских силовиков, заявив, что в генконсульстве ведутся "какие-то непонятные работы, что-то пилят и строгают" и "уродуют дорогой паркет".

Со 2 сентября генконсульство России в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке закрылись по решению властей США. Это стало ответом Вашингтона на предписание Москвы сократить американский дипломатический корпус в России.

Читайте также:

МИД опубликовал видео действий силовиков США в генконсульстве России

Госдеп считает осмотр российской дипсобственности в США законным

Путин: Россия обратится в суд в связи с изъятием дипсобственности в США