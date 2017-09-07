Отключение горячей воды могут сократить до двух дней

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Минстрой обещал, что к 2020 году сроки отключение горячей воды сократиться вдвое – до семи дней. Позже к 2022-2025 годам планируют начать отключать только на два-три дня. Это станет возможно благодаря существенному изменению технологии подготовки оборудования к зиме.

Министерство строительства и ЖКХ планирует официально закрепить семидневный срок отключения горячей воды к 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минстроя Андрея Чибиса.

"С точки зрения комфорта людей, наша задача — сократить сроки отключения горячей воды, а в идеале вообще её прекратить отключать. Это существенное изменение технологии подготовки оборудования к зиме, промывки соответствующих систем", - заявил он.

К 2022-2025 году горячая вода будет отключаться только на 2-3 дня. Уже сейчас ряд компаний в тестовом режиме начали сокращать сроки отключения горячей воды.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в новых домах, построенных по программе реновации, не будут отключать воду на летнюю профилактику.

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