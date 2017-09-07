Путин призвал не подыгрывать провокациям Северной Кореи

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Северная Корея видит в ядерном оружии единственную защиту и не откажется от него. Такое мнение высказал президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ. При этом он считает, что Пхеньян намеренно провоцирует ситуацию и добивается реакции на нее. Путин призвал не подыгрывать действиям КНДР.

Главным событием второго дня Восточного экономического форума стало пленарное заседание с участием лидеров четырех государств. В своем выступлении Владимир Путин поделился видением социально-экономического развития Дальнего Востока, передает "ТВ Центр".

Президент отметил, что за последние четыре года было принято 19 федеральных законов, которые заложили основу подъема региона. Но теперь необходимо, чтобы все они работали и в применении были максимально удобными и понятными как для граждан, так и инвесторов, бизнеса и всех органов власти.

"Результаты есть. За последние три года рост промышленного производства на Дальнем Востоке опережает средний рост, средние показатели роста по Российской Федерации. Это 8,6%, а валовый региональный продукт вырос на 4,2%. В текущем 2017 году динамика позитивная, более того нарастающая. Так инвестиции в основной капитал за первое полугодие выросли почти на 20%. Хочу отметить, что в России в целом мы тоже наблюдаем эту позитивную динамику. Рост 4,1%. Это очень хороший показатель, я имею ввиду, что, а здесь все специалисты сидят, прекрасно понимают, имея ввиду что, вот когда нарастающим этапом будут идти инвестиции в основной капитал, это значит, что рост ВВП обеспечен на ближайшие несколько кварталов", - сказал президент.

Владимир Путин считает, что развитие Дальнего Востока — это неотъемлемая часть мер по повышению конкурентноспособности России. В своем выступлении президент отметил, что Дальний Восток должен стать одним из важнейших логистических узлов мира, чтобы у бизнеса была возможность быстро и дешево доставлять свою продукцию из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и обратно.

"Мы не будем останавливаться на достигнутом. Работаем над тем, чтобы вслед за стартовавшими проектами на Дальний Восток со своим капиталом, технологиями, идеями приходили все новые и новые наши друзья, наши партнеры, инвесторы. Нашу всестороннюю поддержку всегда встретят компании, которые готовы осваивать глобальные рынки, производить и экспортировать высокотехнологичную продукцию. Причем как ведущие корпорации, так и те, кто только стремится войти в высшую лигу мирового бизнеса. Для реализации амбициозных проектов Дальний Восток действительно представляет из себя уникальное сочетание возможностей и конкурентных преимуществ. Это льготные налоговые режимы и комфортные административные процедуры, которые во многом, по многим параметрам превосходят и находятся на самых продвинутых территориях развития, как в ВТОР, так и в мире в целом", - отметил Путин.

Президент поручил правительству отработать все механизмы и определить источники финансирования, чтобы темпы социально- экономического роста Дальнего Востока опережали средние по стране. Это необходимо для нового этапа крупномасштабного, комплексного развития региона и всех его территорий

"Развитие экономического потенциала Дальнего Востока должно идти одновременно с укреплением его социальной сферы, чтобы каждый житель региона чувствовал реальные улучшения в сфере образования, здравоохранения, ЖКХ, рост благосостояния своей семье, родных и близких. Будущее Дальнего Востока зависит, прежде всего, от людей, которые здесь живут. От тех, кто родился здесь, кто приехал сюда работать, кто хотел бы здесь прочно обосноваться. Предстоит работа на многие многие годы. Но мы верим, что вместе мы обязательно реализуем все наши планы. Дальний Восток России обязательно будет успешным, таким как его видят, к чему стремятся живущие здесь люди", - заключил Путин.

Говорил президент и о ситуации на Корейском полуострове. Путин надеется, что дело там не дойдет до большого конфликта, тем более с применением оружия массового уничтожения.

"То, что сейчас происходит, это, конечно, провокация со стороны Северной Кореи. Это совершенно очевидно, они провоцируют ситуацию. Но если они так делают, они все-таки не такие глупые люди, поверьте мне. Значит, они рассчитывают на соответствующую реакцию со стороны партнеров. И добиваются ее. Зачем вы им подыгрываете?", - приводит слова Путина агентство "Интерфакс".