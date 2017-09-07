В Северной Осетии уничтожен присягнувший ИГ бандит
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Четвертый участник группы, участники которой присягнули запрещенной в России организации "Исламское государство", уничтожен в Северной Осетии. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сотрудников сил правопорядка нет.
В Северной Осетии нейтрализовали бандита, обстрелявшего из автоматического оружия представителей сил правопорядка и попытавшегося скрыться.
Он принадлежал к бандгруппе, ликвидированной 6 сентября в районе Суаргомского ущелья. Об этом TVC.RU сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.
Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сотрудников сил правопорядка нет. В настоящее время работу ведет оперативно-следственная группа.
Накануне в Северной Осетии нейтрализовали трех боевиков. По данным НАК, бандиты планировали нападение на сотрудников правоохранительных органов. Они также были членами законспирированной ячейки приверженцев запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
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