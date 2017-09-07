Руслан Пухов об успехах и возможностях российской армии

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Россия вновь успешно применила ракеты "Калибр" против боевиков в Сирии. Благодаря военной поддержке сирийской армии удается успешно развивать операцию по освобождению Дейр-эз-Зора. О возможностях российского оружия — комментарий директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова.