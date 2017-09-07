Руслан Пухов об успехах и возможностях российской армии
Теги: сирия армия События. 25-й час
Россия вновь успешно применила ракеты "Калибр" против боевиков в Сирии. Благодаря военной поддержке сирийской армии удается успешно развивать операцию по освобождению Дейр-эз-Зора. О возможностях российского оружия — комментарий директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова.
Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов в эфире программы "События. 25-й час" рассуждает об успехах и возможностях российской армии, продемонстрированных в том числе в Сирии.
Полную версию комментария эксперта смотрите в видео.
Новости по теме Сирийский конфликт
-
07 сентября 2017
Российские военные обучили более 1 тысячи сирийцев под Дамаском
-
06 сентября 2017
ВКС России уничтожили в Сирии более 1,2 тысячи террористов за две недели
-
06 сентября 2017
Россия экстренно отправила гумпомощь жителям Дейр-эз-Зора
-
06 сентября 2017
Минобороны: окраины Дейр-эз-Зора удерживали выходцы из России и СНГ
Новости по теме Борьба с ИГ
-
07 сентября 2017
Российские военные обучили более 1 тысячи сирийцев под Дамаском
-
06 сентября 2017
Из Германии в Россию экстрадировали воевавшего в Сирии наемника
-
06 сентября 2017
Боевики применили десятки "джихадмобилей" под Дейр-эз-Зором
-
04 сентября 2017
Сирийская армия готовится к освобождению Дейр-эз-Зора