Памятник Пушкину открыли после реставрации в Москве

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На Пушкинской площади в столице после реставрации открыли памятник Александру Пушкину. В настоящее время монумент полностью открыт для обзора и к нему можно подойти. Памятник был установлен в 1880 году и с тех пор реставрировался дважды - в 1993 и 2003 годах.

В столице завершили реставрацию памятника поэту Александру Пушкину на Пушкинской площади. В настоящее время монумент полностью открыт для обзора и к нему можно подойти. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

"Памятник Пушкину - один из символов нашего города, украшение Пушкинской площади и место встреч горожан. Именно поэтому его реставрация стала важным событием в жизни Москвы. Больше года специалисты восстанавливали его исторический облик, укрепляли основание памятника, работали с самой скульптурой", - сказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Памятник Пушкину был установлен в Москве в 1880 году в начале Тверского бульвара, на Страстной площади, которая теперь называется Пушкинская. В 1950 году монумент переместили на противоположную сторону площади. За все время он реставрировался дважды - в 1993 и 2003 годах, однако работы носили фрагментарный характер.

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