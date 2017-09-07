Суд заочно заключил под стражу трех россиян за связь с "Правым сектором"

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В России заочно арестованы трое россиян, которые были участниками запрещенной в стране украинской организации "Правый сектор". Все они объявлены в международный розыск по обвинению в экстремизме. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Суд по ходатайству следствия заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу трем россиянам – Игорю Чудинову, Георгию Стоцкому и Артему Скоропадскому – по обвинению в участии в запрещенной в России украинской организации "Правый сектор". Об этом говорится на сайте СКР.

Все обвиняемые объявлены в международный розыск. Сообщается, что Игорь Чудинов принимал участие в боевых действиях против мирного населения ДНР и ЛНР, Георгий Стоцкий участвовал в митингах в поддержку "Правого сектора", ввел пропаганду в интернете. Артем Скоропадский, руководитель пресс-службы "Правого сектора", призывал к вступлению группировку и к совершению преступлений экстремистской направленности.

В действиях Чудинова и Скоропадского следствие усматривает признаки преступления по статье "Организация деятельности экстремистской организации", в поступках Стоцкого - "Участие в деятельности экстремистской организации".

Члены "Правого сектора" участвовали в феврале 2014 года в захвате административных зданий в Киеве и в столкновениях с правоохранительными органами. В ноябре 2014 года Верховный суд России внес "Правый сектор" в список экстремистских организаций и запретил ее деятельность в стране.

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