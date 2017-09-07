Байкер погиб в ДТП на Можайском шоссе в Москве
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На западе столицы произошла авария с участием мотоцикла и легковой машины. В результате ДТП байкер скончался. Пострадавшему водителю иномарки помощь оказали прибывшие на место врачи.
Мотоциклист погиб в результате столкновения с легковым автомобилем на западе столицы. Об этом сообщает Газета.ru.
"На пересечении Можайского шоссе и улицы Витебская произошло ДТП: легковой автомобиль Ford столкнулся с мотоциклом. В результате аварии мотоциклист получил травмы, не совместимые с жизнью", - отметили в пресс-службе управления ГИБДД по городу.
В результате происшествия также пострадал и водитель иномарки. Прибывшие на место врачи оказали ему помощь на месте.
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