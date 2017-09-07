В Санкт-Петербурге нашли мужчину с оторванными ушами
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На Васильевском острове в Петербурге трое неизвестных напали на прохожего, избили и отрезали уши. Пострадавший 40-летний мужчина в шоковом состоянии доставлен в реанимацию, нападавшие объявлены в розыск.
В Санкт-Петербурге в ночь на 6 сентября произошло жестокое нападение на прохожего, об этом пишет интернет-издание "Фонтанка".
Инцидент произошел на Васильевском острове недалеко от дома №14 по 17-й линии около часа ночи. Трое неизвестных подошли к 40-летнему мужчине, избили его и отрезали уши.
Пострадавшего обнаружили около 3:30 с многочисленными ранами головы, он ничего не смог рассказать о произошедшем. В шоковом состоянии его доставили в реанимацию. Подозреваемых объявили в розыск.
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