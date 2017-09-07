Президент Южной Кореи сравнил Путина с амурским тигром

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Южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин сравнил дух Владимира Путина с духом амурского тигра. Кроме того, он выразил надежду на поддержку России в вопросе санкционного давления на Северную Корею.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что духом российский лидер Владимир Путин похож на амурского тигра. Об это он рассказал во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Многим кажется, что ваш дух, господин президент, напоминает дух амурского тигра. "Ин" в моем имени - это тоже "тигр", - приводит слова южнокорейского лидера "Ведомости".

Он также выразил надежду на поддержку России в вопросе санкционного давления на Северную Корею. По словам Мун Чжэ Ина, недавнее ядерное испытание КНДР является провокацией.

Накануне президент Южной Кореи подарил Путину плюшевого черного медведя и белого тигра во время посещения выставки во Владивостоке. Тигр является символом Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а медведь – талисманом предстоящей Паралимпиады.

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