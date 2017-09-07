Путин: госсекретарь США Рекс Тиллерсон попал в плохую компанию

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон попал в "плохую компанию" в Вашингтоне. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства выразил надежду, что шеф американской дипломатии выйдет на правильный путь.

Президент России Владимир Путин предположил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в Вашингтоне попал в "плохую компанию", передает ТАСС. Выступая во Владивостоке на пленарном заседании Восточного экономического форума, глава государства выразил надежду, что Тиллерсон "выйдет на правильный путь".

"Мы вашему соотечественнику, господину Тиллерсону, тоже когда-то вручали орден Дружбы. Но, судя по всему, он попал в плохую компанию и в другую сторону немножко отруливает. Но, надеюсь, что ветер сотрудничества, дружбы и взаимодействия выведет его на правильный путь в конечном итоге", - сказал он.

По словам Путина, несмотря на проблемы и обыски на дипобъектах России в США, Москва продолжает сотрудничество с американским бизнесом, в том числе Exxon – компанией, которую ранее возглавлял Тиллерсон.

"Несмотря на то, что он там обыски организует в наших дипломатических учреждениях, мы разрешаем текущие кризисные вопросы с его бывшей компанией ExxonMobil. Есть конкретные вопросы, в решении которых ExxonMobil заинтересована в работе на Дальнем Востоке, в работе по "Сахалину-1", - сообщил Путин.

Он добавил, что "на фоне даже этих дипломатических скандалов мы сейчас договорились с ними о том, как мы выйдем из этой ситуации, учитывая их интересы". "В самое ближайшее время правительство России объявит об этом", - отметил президент.

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