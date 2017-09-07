В Екатеринбурге 13 налетчиков с битами ограбили торговый центр

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В Екатеринбурге 13 налетчиков с палками и битами ограбили салоны сотовой связи в торговом центре "Кит" и избили охранников. Сотрудникам Росгвардии удалось задержать семерых нападавших.

В Екатеринбурге банда налетчиков с битами разгромила торговый центр "Кит" и похитила мобильные телефоны, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Росгвардию.

Сообщается, что молодые люди, вооруженные битами и палками, ворвались в ТЦ "Кит" и начали громить витрины салонов сотовой связи "Связной" и "Билайн". Они избили охранников и похитили мобильные телефоны.

Сработала сигнализация, на которую приехала Росгвардия. Сначала сотрудники вневедомственной охраны задержали одного, затем по горячим следам еще шестерых. На место происшествия был вызван наряд полиции. Остальных грабителей ищут. Продавцы подсчитывают причиненный ущерб.

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