Авиация Израиля нанесла удар по позициям сирийских войск в Хаме

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ВВС Израиля нанесли авиаудар по позициям сирийских войск в провинции Хама. По предварительной информации, в результате обстрела погибли двое или трое военных. В свою очередь, израильские СМИ утверждают, что удар был нанесен по заводу химоружия в Масьяфе.

Израильская авиация нанесла авиационный удар по позициям правительственных войск Сирии неподалеку от города Масьяф в провинции Хама. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сирийские СМИ.

По предварительным данным, в результате обстрела погибли двое или трое военнослужащих. Официальные представители Израиля пока не прокомментировали эту информацию.

В свою очередь, израильские СМИ утверждают, что авиаудар был нанесен по научно-исследовательскому объекту в Масьяфе, на территории которого велась разработка биологического и химического оружия.

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