Захватившего "Ситибанк" бизнесмена приговорили к 12 годам заключения

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Суд приговорил бизнесмена Арама Петросяна, год назад захватившего отделение "Ситибанка" в Москве, к 12 годам строгого режима с зачтением срока пребывания под стражей. Защита бизнесмена обжалует приговор. Сам Петросян свою вину признал только частично.

Московский окружной военный суд приговорил 56-летнего бизнесмена Арама Петросяна, захвативший московское отделение "Ситибанка", к 12 годам колонии строго режима, передает ТАСС.

Его признали виновным в захвате заложников и в терроризме. Суд постановил зачесть в срок отбытия наказания время, проведенное под стражей. Защита бизнесмена намерена обжаловать приговор суда, сочтя его слишком жестоким.

Свою вину бизнесмен признал частично: он признал себя виновным в захвате заложников, но просил оправдать его по статье о терроризме. Выходя из зала заседаний после оглашения приговора, Петросян сказал, что история его оправдает.

24 августа 2016 года 55-летний бизнесмен Арам Петросян захватил отделение отделения "Ситибанка", взял в заложники четырех человек и угрожал устроить взрыв. Позднее он освободил заложников и сдался полиции. Бомба оказалась муляжом. Следствие выяснило, что причиной захвата стало трудное финансовое положение и огромные долги.

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