Порошенко назвал Россию главной военной угрозой для Украины

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Россия - главная военная угроза для Украины, считает президент Петр Порошенко. По его словам, нет пока никаких признаков, чтобы Москва готова была отступить из Донбасса или уйти из Крыма. Порошенко также добавил, что "доказательств подготовки России к наступательной войне континентального масштаба - все больше".

Главная угроза для Украины со стороны России - военная. Об этом заявил президент Петр Порошенко. По его словам, Россия якобы готовит "наступательную войну континентального масштаба". В качестве доказательства он вспомнил российско-белорусские военные учения "Запад-2017".

"Нет пока никаких признаков, чтобы Москва готова была отступить из Донбасса или уйти из Крыма", - сказал он, выступая с ежегодным посланием в парламенте. "Естественно, что именно поэтому, а не по каким-то другим причинам, мы и усилили контроль на всех участках государственной границы", - цитирует президента "Интерфакс".

Киев неоднократно обвинял Россию в агрессивных намерениях и причастности к конфликту на юго-востоке Украины. Москва, со своей стороны, отвергает обвинения в вооруженной агрессии, ссылаясь на отсутствие доказательств, и подчеркивает, что не вовлечена во внутриукраинский конфликт.

Ранее Порошенко заявил, что существует угроза полномасштабной войны с Россией. Он также обвинял руководство России в "ненависти к Украине". В частности, по его мнению, президент России Владимир Путин "глубоко и искренне ненавидит Украину".

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