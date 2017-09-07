Путин: сотрудничество с Японией выходит за рамки Дальнего Востока

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Сотрудничество Японии и России выходит за рамки такого региона, как Дальний Восток. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. По его словам, после спада в торговом обороте Москва и Токио вышли на траекторию устойчивого роста.

Развитие Дальнего Востока и привлечение в регион новых инвесторов. Эта тема и не только - в центре внимания Восточного экономического форума в столице Приморья, передает "ТВ Центр". Владимир Путин уже провёл беседу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Встреча лидеров двух стран стала уже третьей в этом году. В первую очередь обсудили укрепление экономических связей Москвы и Токио. По итогам переговоров планируется подписать солидный пакет документов.

"После известного спада в торговом обороте мы выходим на траекторию устойчивого роста. В первом полугодии рост составил более 16%. Имеем в виду, что сотрудничество между Японией и Россией, конечно, выходит за рамки даже такого огромного региона,как российский Дальний Восток", - сказал Владимир Путин.

"Я очень рад, что договорённости, к которым мы пришли ранее, поступательно реализуются. Отношения Японии и России активно развиваются. Я хотел бы обсудить с вами и мировые вопросы. В том числе, Северную Корею, чтобы внести наш весомый вклад для обеспечения мира и стабильности в регионе", - сказал Абэ.